Питер Лавиолетт прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Вашингтона»

Известный тренер Питер Лавиолетт, возглавлявший «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2022/2023, прокомментировал свой уход с поста наставника «столичных».

«Мой контракт истекает 30 июня. Я знал, что не вернусь в команду следующем сезоне. Так что я просто хорошо поговорил с Брайаном (Маклелланом, генменеджером «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата») и рассказал ему об этом. Я не могу говорить с клубом о том, что они собирались делать. Это был бы вопрос к ним. Я могу говорить только о своих мыслях. Буквально в конце сезона, когда всё пошло под откос, мы с моей женой поговорили о том, что мы хотим делать и куда двигаться. У нас мысль была просто вернуться во Флориду, где находится наш дом, в межсезонье.

В «Вашингтоне» хорошие ребята, хорошие игроки. Это ветеранская команда. Мы добились некоторых успехов, но не главных — и уж точно не успехов в плей-офф.

Всякий раз, когда с Маклелланом нужно было поговорить, мы говорили, наши отношения были хорошими. Что касается меня, я просто думаю, что с моей стороны ничего не изменилось в отношении продления или отсутствия продления контракта. Моя работа заключалась в том, чтобы попытаться помочь этой команде вернуться в плей-офф, а затем добиться там успеха.

Травмы? Опять же, я не хочу, чтобы это было в центре внимания, потому что мы имели дело с этим в декабре, и тогда же мы смогли, как мне кажется, быть одной из лучших команд в НХЛ. Так что мы всё ещё работали и несли ответственность, что бы ни случилось.

Я хочу снова тренировать, если кто-то возьмёт меня на работу, но я ещё даже не думал об этом. Мои мысли больше заняты тем, что срок моего контракта истекает и 30 июня я завершу свою работу здесь», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.