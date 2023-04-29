Шведский вратарь ЦСКА ответил на вопрос, может ли остаться в России

Шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн высказался о победе в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» и о завоевании трофея. Кроме того, голкипер ответил на вопрос, может ли продолжить карьеру в московском клубе.
«Конечно, я счастлив. Это была очень тяжёлая серия и в целом тяжёлый плей-офф, поэтому сейчас я чувствую облегчение. Мы хотели выиграть со счётом 4-1, но хорошо, что эта длинная серия закончилась нашей победой.
Какие испытываю чувства от победы над бывшим клубом? В Казани невероятные болельщики, я и моя семья провели здесь отличное время. Я хотел выиграть Кубок с «Ак Барсом», но получилось с ЦСКА. Я счастлив за свою команду, хотя и чувствую сожаление за Казань.
В прошлом сезоне я почти не играл за ЦСКА в плей-офф, так что этот Кубок более ценный для меня лично? Да. Конечно, в прошлом году я был счастлив тоже. Однако в этом плей-офф я смог помочь команде на льду и сделать несколько важных сейвов.
Многие эксперты говорят, что я лучший вратарь в этом плей-офф? Тяжело сказать. В КХЛ очень много хороших вратарей. Могу отдельно отметить тех, кто играл против нас в плей-офф, — Самонова, Исаева, Николаева и Билялова. Не думаю, что я лучший вратарь лиги.
У меня заканчивается контракт с ЦСКА, останусь ли в команде? Пока не знаю. Во время плей-офф не веду никаких переговоров. Уже скоро я стану свободным агентом, и тогда посмотрим. Если ЦСКА хочет, чтобы я остался в команде, то готов к переговорам. Но пока не знаю, как всё будет», — приводит слова Рейдеборна «РБ Спорт».
Напомним, шведский вратарь выступает за ЦСКА уже второй сезон. Ранее, с 2019 по 2021 год, Рейдеборн играл за казанский «Ак Барс».
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