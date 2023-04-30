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Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» сравнять счёт в серии против «Дэвилз»

Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» сравнять счёт в серии против «Дэвилз»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Счёт встречи на 12-й минуте открыл нападающий гостей Кёртис Лазар. Далее последовали пять шайб от хозяев. Крис Крайдер сравнял счёт в конце первого периода, Мика Зибанеджад вывел свою команду вперёд на 31-й минуте, российский нападающий Владимир Тарасенко забросил шайбу на 39-й, Баркли Гудроу на 48-й минуте и Брэйден Шнайдер на 53-й. Окончательный счёт встречи установил нападающий «Дэвилз» Доусон Мерсер.

Голкипер хозяев россиянин Игорь Шестёркин отметился. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин результативными действиями не отличился.

Счёт в серии 3:3.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Лазар (Баль, Сиверсон) – 11:49 (5x5)   1:1 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 19:35 (5x4)   2:1 Зибанеджад (Крайдер, Тарасенко) – 30:10 (5x5)   3:1 Тарасенко (Крайдер, Фокс) – 38:25 (5x5)   4:1 Гудроу (Веси) – 47:23 (5x5)   5:1 Шнайдер (Миккола, Хитил) – 52:28 (5x5)   5:2 Мерсер (Хишир, Хьюз) – 55:12 (6x4)
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