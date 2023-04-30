Гол Тарасенко помог «Рейнджерс» сравнять счёт в серии против «Дэвилз»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Счёт встречи на 12-й минуте открыл нападающий гостей Кёртис Лазар. Далее последовали пять шайб от хозяев. Крис Крайдер сравнял счёт в конце первого периода, Мика Зибанеджад вывел свою команду вперёд на 31-й минуте, российский нападающий Владимир Тарасенко забросил шайбу на 39-й, Баркли Гудроу на 48-й минуте и Брэйден Шнайдер на 53-й. Окончательный счёт встречи установил нападающий «Дэвилз» Доусон Мерсер.
Голкипер хозяев россиянин Игорь Шестёркин отметился. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин результативными действиями не отличился.
Счёт в серии 3:3.
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