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«Торонто Мэйпл Лифс» впервые за 19 лет прошли первый раунд в Кубке Стэнли

«Торонто Мэйпл Лифс» впервые за 19 лет прошли первый раунд в Кубке Стэнли
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
30 апреля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Броди) – 33:47 (5x5)   1:1 Стэмкос (Рэддиш, Чирелли) – 44:11 (5x5)   1:2 Таварес (Нис, Райлли) – 64:36 (5x5)

Благодаря этой победе «Торонто» победили в серии со счётом 4:2 и вышли в полуфинал Востока, где встретятся с победителем серии «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (3:3).

В последний раз «Мэйпл Лифс» играли в полуфинале конференции в 2004 году. В первом раунде того розыгрыша Кубка Стэнли канадская команда прошла «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:3, но затем проиграла «Филадельфии Флайерз». С 2004 по 2022 год команда из Торонто шесть раз проигрывала в четвертьфиналах конференциии.

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