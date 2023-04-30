«Торонто Мэйпл Лифс» впервые за 19 лет прошли первый раунд в Кубке Стэнли

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

Благодаря этой победе «Торонто» победили в серии со счётом 4:2 и вышли в полуфинал Востока, где встретятся с победителем серии «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (3:3).

В последний раз «Мэйпл Лифс» играли в полуфинале конференции в 2004 году. В первом раунде того розыгрыша Кубка Стэнли канадская команда прошла «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:3, но затем проиграла «Филадельфии Флайерз». С 2004 по 2022 год команда из Торонто шесть раз проигрывала в четвертьфиналах конференциии.