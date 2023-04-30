Светлаков: хорошо, что забили в начале второго периода

Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков рассказал, что испытывает эйфорию от завоевания третьего Кубка Гагарина в составе армейцев. По словам форварда, переломным в седьмом матче финала турнира против «Ак Барса» (3:2, 4-3 в серии) стал гол забитый москвичами через 15 секунд после начала второго периода.
«Пришлось отыгрываться, но второй период хорошо сыграли. Хорошо, что забили в начале — переломили, а то шайба не заходила. Дальше уже были рабочие голы. Первый гол? Всё стандартно: выигрываешь вбрасывание — и получается забить. Во втором периоде мы запирали их в зоне, были шансы. Концовка? Старались не прижиматься, так же продолжать играть. Молодцы, что выстояли в меньшинстве. Серия очень тяжелая, соперник очень хорошо сыграл. Каждая игра — кость в кость.
Трёхкратное чемпионство? Прикольные эмоции. Эйфория. Пока не осознаешь, что закончили сезон на такой прекрасной ноте», — приводит слова Светлакова «Metaratings».
В седьмом матче финала Светлаков имеет показатель полезности «+2». Он в третий раз в карьере выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА.
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