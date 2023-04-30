Крикунов: «Ак Барсу» не хватило свежести в третьем периоде

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов подвёл итоги седьмого матча финальной серии Кубка Гагарина, в котором ЦСКА в гостях одержал победу над «Ак Барсом» со счётом 3:2. Он отметил, что казанцы потратили много сил в двух предыдущих встречах.
«Не хватило «Ак Барсу» сил. Очень много потратили в двух последних играх, когда исправляли ситуацию со счета 1-3 в серии. И в третьем периоде, когда надо было штурмовать, проигрывая в одну шайбу, «Ак Барсу» не хватало свежести, было много ошибок. Хотя моменты были, могли забить.
ЦСКА провел довольно много игр в плей-офф, 27. И, возможно, в тот момент, когда проиграли две игры подряд, они подсели. Но и «Ак Барс» прибавил. Когда счёт в серии стал 3-3, то и ЦСКА уже стало некуда отступать, и они пошли биться», – приводит слова Крикунова «Metaratings».
ЦСКА выиграл серию со счётом 4-3 и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина.
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