Морозов: другие клубы находятся в тех же условиях, что и ЦСКА, но не проходят первый раунд

Президент КХЛ Алексей Морозов подвёл итог финала Кубка Гагарина и всего сезона лиги. Победителем турнира стал московский ЦСКА, выигравший у «Ак Барса» в серии из семи матчей со счётом 4-3.

«Отличный сезон от начала и до конца. Плей-офф удался. В первом раунде после двух матчей во всех сериях был счёт 1-1. Это то, к чему мы стремимся — чтобы было больше конкуренции в лиге, чтобы было больше непредсказуемых матчей. В финале команды показали отличный хоккей. ЦСКА выиграл и установил рекорд, пройдя самый длинный путь до Кубка — 27 матчей в плей-офф! Ребята устали, но они заслужили Кубок Гагарина своей игрой. Поздравляем чемпионов! Будем двигаться дальше. Недавно мы приняли стратегию, которая рассчитана на то, чтобы уравнивать команды. Надеюсь, вместе с клубами мы придём ещё к более интересному для болельщиков плей-офф. В этом розыгрыше Кубка Гагарина были установлены новые рекорды по посещаемости. Болельщики пошли на трибуны после пандемии, увидели интересный хоккей и поддерживают свои любимые команды.

[Вторая победа ЦСКА в Кубке Гагарина подряд] — это результат работы менеджмента, тренеров, самих ребят, их опыт и психология. Хоккеисты ЦСКА поиграли на разном уровне, в прошлом году они тоже проходили семиматчевую серию в финале. Тогда они набрались важного опыта и доказали, что они сильнейшие и в этом году. У них есть стержень, подбор игроков, правильные установки и настрой на игру. Другие клубы находятся в таких же условиях, что и ЦСКА, но некоторые из них не проходят первый раунд уже несколько лет.

Был ли это лучший сезон? Не мне судить. Со стороны виднее! Но для нас это был успешный сезон. Мы сыграли все матчи регулярки, не останавливаясь, не надо было отменять игры. Играли так, как и должны были, для болельщиков, которые соскучились по игре из-за пандемии», — приводит слова Морозова официальный сайт КХЛ.