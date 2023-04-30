«Выбрал «Авангард», где мне хорошо». Шарипзянов — о новом трёхлетнем контракте

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал подписание с омским клубом нового трёхлетнего соглашения.

«Мы ещё во время плей-офф с клубом разговаривали, я был готов уже даже после серии с «Сибирью» подписывать новый контракт. Но что-то затянулось. После сезона в принципе не так долго мы разговаривали, пришли к общему знаменателю.

Почему не стал подписывать контракт на год и выходить на рынок в следующее межсезонье? Думаю, «Авангард» бы мне не дал годичный контракт, в клубе понимают, что им нет смысла бороться за меня через год, если есть возможность заключить долгосрочный контракт сейчас. К тому же я был согласен. Можно сказать, что я немного пошёл на уступки клубу, но и они пошли мне навстречу, и в итоге мы договорились.

Хотя были разные предложения и от других команд, где-то даже с лучшими условиями. Но, во-первых, другой команде пришлось бы меня выкупать или обменивать, а во-вторых, я сам решил выбрать «Авангард», где мне хорошо и где всегда высокие задачи», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.