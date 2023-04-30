Главный тренер «Торонто»: фанаты наконец увидят команду во втором раунде плей-офф

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф поделился эмоциями от выхода «Мэйпл Лифс» во второй раунд Кубка Стэнли. В шестом матче с «Тампа-Бэй» хоккеисты «Торонто» одержали победу со счётом 2:1 ОТ и выиграли серию 4-2.

«Невероятные эмоции… Я действительно только что понял тот факт, что это был долгий путь для многих наших парней. Они прошли через много разочарований, чтобы добраться до второго раунда. И они заслужили ощутить эти невероятные чувства от победы. Я сильно горжусь этими ребятами и очень рад за болельщиков «Лифс», что они наконец увидят свою команду во втором раунде. Многое ещё впереди», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

«Торонто» впервые за 19 лет прошёл первый раунд Кубка Стэнли. В последний раз «Мэйпл Лифс» играл в полуфинале конференции в 2004 году. В первом раунде того розыгрыша Кубка Стэнли канадская команда прошла «Оттаву Сенаторз» со счётом 4-3, но затем проиграла «Филадельфии Флайерз». С 2004 по 2022 год команда из Торонто шесть раз проигрывала в четвертьфиналах конференции.