Главный тренер «Торонто»: фанаты наконец увидят команду во втором раунде плей-офф

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф поделился эмоциями от выхода «Мэйпл Лифс» во второй раунд Кубка Стэнли. В шестом матче с «Тампа-Бэй» хоккеисты «Торонто» одержали победу со счётом 2:1 ОТ и выиграли серию 4-2.
«Невероятные эмоции… Я действительно только что понял тот факт, что это был долгий путь для многих наших парней. Они прошли через много разочарований, чтобы добраться до второго раунда. И они заслужили ощутить эти невероятные чувства от победы. Я сильно горжусь этими ребятами и очень рад за болельщиков «Лифс», что они наконец увидят свою команду во втором раунде. Многое ещё впереди», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.
«Торонто» впервые за 19 лет прошёл первый раунд Кубка Стэнли. В последний раз «Мэйпл Лифс» играл в полуфинале конференции в 2004 году. В первом раунде того розыгрыша Кубка Стэнли канадская команда прошла «Оттаву Сенаторз» со счётом 4-3, но затем проиграла «Филадельфии Флайерз». С 2004 по 2022 год команда из Торонто шесть раз проигрывала в четвертьфиналах конференции.
- 30 апреля 2023
-
08:55
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:07
-
07:52
-
07:50
-
07:43
-
07:20
-
07:18
-
07:05
-
06:57
-
06:51
-
06:44
-
06:22
-
06:18
-
06:02
-
05:44
-
05:24
-
02:02
- 29 апреля 2023
-
23:50
-
23:29
-
23:17
-
23:00
-
22:49
-
22:42
-
22:28
-
22:14
-
22:06
-
21:46
-
21:41
-
21:32
-
21:28
-
21:25
-
21:22