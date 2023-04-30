Капитан «Авангарда»: я знаю, что такое плохая раздевалка, и у нас такой точно не было

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, как справляется с ролью капитана, и развеял слухи о плохой атмосфере в омской команде в начале регулярного чемпионата КХЛ, когда клуб показывал плохие результаты.

«Первый сезон в роли капитана? Если бы выиграли, то, конечно, лучше бы было. А так – многому научился, на многие вещи по-другому посмотрел. Если вначале я стремился всех заставить, то потом понял, что не всем парням это нужно, не всегда это помогает. Кого-то нужно не трогать, кто-то обижается, если, грубо говоря, ему слово скажешь. Старался найти какую-то золотую середину в общении с ребятами. Получалось по-разному, но считаю, что в целом неплохо справился с этой ролью, хотя есть в чём добавлять.

Знаете, всё, что писали о нашей плохой атмосфере в раздевалке в начале регулярки – это бред. Я знаю, что такое плохая раздевалка, и в «Авангарде» такой точно не было. Да, мы проигрывали, но нам просто тотально не везло по всем фронтам. Мы могли вести в счёте, потом какая-нибудь фигня залетит – даже вот вспомнить самый первый матч с «Витязем» и их победный гол! Это же просто невезуха», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Читайте полное интервью с Дамиром Шарипзяновым на «Чемпионате»: