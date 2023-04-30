«Витязь» не стал продлевать контракт с главным тренером Буцаевым

Руководство «Витязя» решило не продлевать контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

«Руководство подмосковного клуба благодарит Вячеслава Геннадьевича за работу в должности главного тренера в сезоне-2022/2023», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Буцаев был назначен главным тренером «Витязя» в мае 2022 года. В прошедшем сезоне клуб под его руководством занял шестое место в таблице Западной конференции КХЛ и вылетел в первом раунде плей-офф в пятиматчевой серии с «Локомотивом».

В качестве тренера Буцаев работал в системе ЦСКА ассистентом и главным тренером (2009-2013). С 2014 по 2017 год – главный тренер ХК «Сочи». С декабря 2018-го по апрель 2021-го был главным тренером «Нефтехимика».