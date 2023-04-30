Капитан «Авангарда» ярко высказался о возможном уходе Ткачёва, Толчинского и Грицюка

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал возможный уход лидеров омского клуба нападающих Арсения Грицюка, Владимира Ткачёва и Сергея Толчинского. Хоккеисты не могут договориться с клубом о новых контрактах.

«У «Авангарда» тяжёлые переговоры с Ткачёвым, Толчинским и Грицюком? Тут нужно понимать, с кем они работают. Если у них агент (Шуми Бабаев. – Прим. «Чемпионата») сразу начинает переговоры с конфликта, то ничем хорошим это не закончится. Я так понимаю, там со времён истории с Чинаховым они не в ладах. Думаю, ничем хорошим это не закончится, но ничего страшного. Уйдут они – придут такие же ребята, голодные до побед, которые захотят играть, не будут завышать себе цену.

Конечно, хочется, чтобы и Ткачёв, и Толчинский, и Грицюк остались, но я понимаю, что все они 100% не останутся, кто-то уйдёт точно. Тому же Грицюку надо через этот этап карьеры пройти, если он хочет что-то себе выбить сейчас, то пускай идёт этой дорогой. Мы с ним хорошо поговорили на эту тему, я его точку зрения понимаю, но не разделяю, скажем так. Но повторюсь, уйдут они – будут другие ребята, свет клином не сошёлся на них. Для «Авангарда» это не будет проблемой, у клуба есть деньги, и руководители знают, кому платить. Так что ничего страшного. Вообще, я больше переживаю за защитников, чтобы у нас была хорошая линия обороны», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Читайте полное интервью с Дамиром Шарипзяновым на «Чемпионате»: