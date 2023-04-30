Стэмкос: в серии с «Торонто» мы упустили много возможностей, хотя были лучшей командой

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос рассказал, что «Лайтнинг» упустили много возможностей в серии с «Торонто», уступив сопернику со счётом 2-4. «Тампа» проиграла все три домашних матча серии в овертаймах.

«Думаю, что это была серия упущенных возможностей с нашей стороны. Три поражения в овертаймах дома в играх, где я думаю, что мы были лучшей командой. Думаю, что в этом году в серии мы играли лучше, чем в прошлом году. У соперника просто очень хорошая хоккейная команда», — цитирует Стэмкоса пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне эти соперники также встречались друг с другом, и тогда победу праздновали хоккеисты «Тампы» со счётом 4-3 в серии. «Лайтнинг» впервые с 2019 года не смогли пройти барьер первого раунда плей-офф НХЛ.