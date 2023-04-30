Купер: любой согласится, что мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть серию с «Торонто»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер подвёл итоги серии с «Торонто» (2-4). «Лайтнинг» впервые с 2019 года не смогли преодолеть первый раунд плей-офф НХЛ.

«Мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть серию. Думаю, любой, кто смотрел серию, согласится с этим. Но нельзя проигрывать три овертайма в домашних матчах. Если не выигрывать домашние матчи, то очень сложно выиграть серию. Я отдаю должное «Торонто». Даже когда мы давили на них, они не ломались и находили моменты, чтобы выиграть матч. И когда настала наша очередь, мы не смогли сделать то же самое.

Наша команда не проигрывала ни одной серии плей-офф Восточной конференции с 2019 года. Сейчас 2023 год. Мы не привыкли к этому чувству. Я сижу здесь на этой пресс-конференции через 10 минут после окончания игры, это… я даже не могу подобрать слов. Это просто нехорошо.

Думаю, что в лиге есть ещё 31 команда, которые хотели бы повторить наш путь за последние 10 лет, пять лет, три года. Вот почему сложно принять это поражение, потому что обычно мы находимся по другую сторону этой пресс-конференции.

«Торонто» каждый год боролся в плей-офф, чтобы в какой-то момент превзойти барьер первого раунда. Просто отстойно, что эта серия случилась в матчах с нами», — цитирует Купера пресс-служба клуба.