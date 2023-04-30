«Иногда видел у игроков «Ак Барса» потухшие глаза». Шарипзянов – о серии финала Востока

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о серии финала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом», в которой омский клуб уступил в пяти матчах.
«Мы хорошо играли в плей-офф и заслужили большего, чем 1-4 в финале Востока. Но нужно отдать должное «Ак Барсу», как они вытащили эти два матча, где «горели» 0:2. Хотя порой у некоторых их хоккеистов были заметны потухшие глаза. Но почему-то они нашли в себе силы отыграться, а мы не смогли довести дело до побед.
Невезение? Да как тут сказать…Если бы я был игроком «Ак Барса», то сказал бы, что мы делали свою работу, бросали, и это принесло свои плоды. Везёт всегда сильнейшим. Да, они бросали, но мы-то не сблокировали. Причём, абсолютно одинаковые голы, что у Евсеева в третьем матче, что у Юдина в пятом – просто броски сквозь всех. Такие надо блокировать, потому что вратарю трудно разглядеть шайбу, когда на пятачке стоят большие ребята из «Ак Барса». Поймай мы эти два броска — казалось бы, мелочь -, но серия могла повернуться в другую сторону. Детали всегда решают всё в хоккее», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Читайте полное интервью с Дамиром Шарипзяновым на «Чемпионате»:
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