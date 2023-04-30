«Рука была просто для вида». Шарипзянов рассказал подробности жуткой травмы в плей-офф

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о порезе руки, полученном в последнем матче серии с «Металлургом» (4-0), из-за которого защитник не мог в полной мере проявить себя на площадке.

«Бросать шайбу я смог только в четвёртой игре серии с «Ак Барсом», да и то процентов на 80. В первом матче с Казанью у меня вообще рука была просто для вида, и вообще в трёх стартовых встречах была главная задача собраться и как-то выкинуть шайбу из зоны при игре в меньшинстве. В четвёртой-пятой игре более-менее разыгрался, но всё равно бросать мог только с кистей. Щёлкать не мог, с ходу бросать не мог. В борьбу я шёл одной рукой – конечно, это наложило отпечаток на игру команды, потому что я много времени проводил на льду. Если бы я был со своей целой рукой, то, конечно, помог бы больше. Но я рад, что вообще вернулся и хоть как-то помог команде в этой серии.

Я до сих пор лечу руку, хожу на физио, к массажисту, который разминает мне шрам. Там практически до кости разрезало, как мне доктор сказал. Было очень близко к сухожилиям, если бы их задело, то два-три месяца мне бы было запрещено двигать рукой. Так скажем, повезло», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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Читайте полное интервью с Дамиром Шарипзяновым на «Чемпионате»: