Макдэвид: многие думают, что «Эдмонтон» — команда двух игроков, но это не так
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ответил критикам, которые считают, что «Ойлерз» являются командой двух игроков, намекая на канадца и его напарника Леона Драйзайтля. «Эдмонтон» в первом раунде плей-офф прошёл «Лос-Анджелес» со счётом 4-2.
«Думаю, что многие люди смотрят на «Ойлерз» и думают, что это команда двух или трёх человек. Это совсем не так. Каждое звено и вратари приносят пользу команде. В этом суть хоккея плей-офф, и это хороший знак для нашей команды», — цитирует Макдэвида пресс-служба лиги.
В шестом победном матче серии с «Кингз» (4:3) три гола оформило звено Клима Костина. Сам россиянин забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Победный гол за три минуты до конца забил Кайлер Ямамото.
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