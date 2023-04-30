«Один более жёсткий, другой — душевный». Хоккеист «Авангарда» сравнил Хартли и Кравеца

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов сравнил двух главных тренеров омского клуба — Боба Хартли и Михаила Кравеца.

«Согласен, что «Авангард» в минувшем сезоне был менее системным, чем раньше, но при этом более раскрепощённым. Потому что Хартли держал всех в ежовых рукавицах, и кому-то это необходимо, а кто-то с этим не может справиться.

С Кравецом мне понравилось работать. Отличный мужик и тренер, могу сказать про него только хорошее. После сезона мы с ним отлично пообщались на командном ужине. Да, к сожалению, нам всем немного не хватило в плей-офф, все мы чуть-чуть упустили, и поэтому такой результат.

Кравец реально создал семейную атмосферу? Да. Но тут надо сказать, что у русских тренеров всегда так, у них психология немного другая. У североамериканских специалистов просто другой менталитет. И нельзя сказать, что какой-то менталитет хороший, а какой-то плохой. Они просто разные.

У меня и с Хартли, и с Кравецом сложились очень хорошие отношения. Они ко мне нашли подход, а я к ним, и у меня не возникало проблем. По карьере у меня были такие тренеры, с которыми появлялись проблемы, я могу сравнивать, но с Бобом и Михаилом Григорьевичем всё было отлично. Хотя они совершенно разные. Хартли более жёсткий, но справедливый, Кравец – более душевный», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Читайте полное интервью с Дамиром Шарипзяновым на «Чемпионате»: