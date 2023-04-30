«Такой настрой должен быть на каждую игру». Тарасенко о победе в 6-м матче с «Нью-Джерси»

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в шестом матче серии с «Нью-Джерси» (5:2). Россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу. «Рейнджерс» сравняли счёт в серии 3-3.

«Перед матчем был только один настрой: мы сможем это сделать. Никогда не сдавайся. Просто постарайся сделать всё возможное и наблюдай, что произойдёт. Такой настрой должен быть на каждый матч.

Последние три матча нам не удались, но сегодня мы сыграли хорошо. Надо сосредоточиться на дальнейшей игре. Сегодня мы упростили игру, перестали терять шайбу на синей линии и давать сопернику возможность убегать в контратаки. Сегодня все ребята играли самоотверженно, и Шестёркин выступил здорово», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

Седьмой матч серии состоится 2 мая в 3:00 мск на площадке «Нью-Джерси».