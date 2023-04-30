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«Металлург» продлил контракт с нападающим Коростелёвым

«Металлург» продлил контракт с нападающим Коростелёвым
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«Металлург» и нападающий Никита Коростелёв продлили контракт, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Сообщатся, что соглашение с 26-летним крайним форвардом будет действовать до конца сезона-2024/2025.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Коростелёв провёл 54 матча и набрал 24 (16+8) очка. В плей-офф на счету форварда четыре гола в 10 матчах. Всего в КХЛ на счету нападающего 180 матчей и 80 (53+27) результативных баллов.

Коростелёв пополнил состав «Металлурга» в 2021 году. До этого в КХЛ 26-летний нападающий играл за «Адмирал» и ЦСКА. Помимо КХЛ, Никита играл в Северной Америке за «Сарнию Стинг», «Петерборо Питс» (OHL), «Лаваль Рокетс», «Кливленд Монстерс» (AHL) и «Джексонвилл Айсмэн» (ECHL).

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