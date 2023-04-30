Шесть специалистов тренерского штаба «Трактора» покинули клуб

Пресс-служба «Трактора» объявила об изменениях в тренерском штабе команды. Сообщается, что шесть тренеров челябинского клуба покидают «Трактор», у них завершились сроки действия контрактов.

Тренеры Андрей Соколов, Игорь Ефимов, Алексей Тертышный, Алексей Чикалин, Вадим Гудзик и Георгий Гелашвили покидают команду. Хоккейный клуб «Трактор» поблагодарил специалистов за работу и пожелал успехов в дальнейшей тренерской карьере.

Отметим, что сегодня клуб объявил о расставании с семью хоккеистами клуба. Клуб покинули трое нападающих: Алексей Бывальцев, Теэму Пулккинен и Кирилл Капустин, а также трое защитников: Игорь Исаев, Роман Манухов и Александр Брынцев. Также команду покинул голкипер Илья Проскуряков.