Шесть специалистов тренерского штаба «Трактора» покинули клуб
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Пресс-служба «Трактора» объявила об изменениях в тренерском штабе команды. Сообщается, что шесть тренеров челябинского клуба покидают «Трактор», у них завершились сроки действия контрактов.
Тренеры Андрей Соколов, Игорь Ефимов, Алексей Тертышный, Алексей Чикалин, Вадим Гудзик и Георгий Гелашвили покидают команду. Хоккейный клуб «Трактор» поблагодарил специалистов за работу и пожелал успехов в дальнейшей тренерской карьере.
Отметим, что сегодня клуб объявил о расставании с семью хоккеистами клуба. Клуб покинули трое нападающих: Алексей Бывальцев, Теэму Пулккинен и Кирилл Капустин, а также трое защитников: Игорь Исаев, Роман Манухов и Александр Брынцев. Также команду покинул голкипер Илья Проскуряков.
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