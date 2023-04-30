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«Авангард» сделал квалификационные предложения 10 игрокам системы омского клуба

«Авангард» сделал квалификационные предложения 10 игрокам системы омского клуба
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Пресс-служба «Авангарда» объявила о сохранении спортивных прав на четверых игроков, которые защищали цвета «Омских Ястребов» в сезоне-2022/2023. Также клуб сделал квалификационные предложения шести игрокам «Авангарда».

Квалификационные предложения сделаны вратарю Алексею Мельничуку, защитникам Богдану Денисевичу и Егору Круженкову, а также нападающим Семёну Асташевскому, Александру Дергачёву и Никите Михайлову.

Сообщается, что «Авангард» сохранил спортивные права на четверых игроков «Омских Крыльев»: вратаря Арсения Ахметова, нападающего Максима Махрина и защитников Никиту Громова и Дмитрия Сергеева. Все они получили от клуба квалификационные предложения.

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