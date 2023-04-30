«Сочи» объявил о возвращении Мичкова в СКА из аренды и уходе шести хоккеистов клуба
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«Сочи» объявил о расставании с семью хоккеистами, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что после окончания сроков аренды в расположение хоккейных клубов СКА и «Динамо» (Москва) соответственно возвращаются нападающий Матвей Мичков и защитник Василий Мачулин.
Истекли сроки действия контрактов с защитниками Брэндоном Гормли и Юрием Александровым, нападающими Никитой Точицким, Михаилом Ромаевым, Иваном Дидковским.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 18-летний Мичков провёл 27 матчей за «Сочи», в которых набрал 20 очков — забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач с показателем полезности «+1». За СКА форвард провёл три матча без набранных результативных баллов.
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