«Авангард» сделал квалификационное предложение нападающему Арсению Грицюку
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«Авангард» сделал квалификационное предложение нападающему Арсению Грицюку, сообщает пресс-служба омского клуба.
Напомним, «Чемпионат» ранее сообщал, что сторона хоккеиста просит двухлетний контракт с зарплатой 50 млн рублей в первый сезон и 60 млн во второй. Такие условия не устраивали клуб.
Грицюк является ограниченно свободным агентом, права на него в КХЛ принадлежат «Авангарду». В Национальной хоккейной лиге Грицюк был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз». Нападающий — клиент известного хоккейного агента Шуми Бабаева.
В текущем сезоне КХЛ Арсений Грицюк сыграл в 66 матчах в регулярном чемпионате за «ястребов», в которых набрал 40 (15+25) очков. Также на счету нападающего 11 матчей и 4 (3+1) очка в плей-офф.
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