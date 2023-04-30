Нападающие Якимов и Потапов покинули московское «Динамо»

Нападающие Богдан Якимов и Алексей Потапов покинули московское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Сегодня истёк срок соглашений хоккеистов с московским клубом.

34-летний Потапов начинал минувший сезон в «Тракторе». За «Динамо» опытный форвард провёл 23 матча в регулярном чемпионате, не набрав результативных баллов. В плей-офф на счету нападающего пять матчей без очков.

Якимов начинал сезон в «Сочи». За «Динамо» в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ провёл 19 матчей, в которых набрал шесть очков — забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В плей-офф на счету 28-летнего нападающего один гол в пяти матчах серии с «Торпедо».