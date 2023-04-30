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«Мы это только приветствуем». Третьяк — о желании Менелла получить российское гражданство

«Мы это только приветствуем». Третьяк — о желании Менелла получить российское гражданство
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает похвальным желание американского защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла получить российское гражданство и играть за сборную России.

«Это его личное дело, если он хочет в России играть, если он хороший игрок, нужен команде, то почему нет? Мы это только приветствуем», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, 25-летний американский защитник принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Менелл набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.

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