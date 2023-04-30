Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим Никитой Комаровым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение будет действовать до 30 апреля 2024 года.

В КХЛ нападающий выступал за «Автомобилист», московское и минское «Динамо», «Витязь», «Трактор», с 2020 года защищал цвета «Авангарда», вместе с которым выиграл Кубок Гагарина. В 2016 и 2021 годах выступал на чемпионатах мира в составе сборной Беларуси.

34-летний нападающий выступает за СКА с мая 2022 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Комаров провёл 37 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету форварда гол и три результативные передачи в 16 матчах.