Первый тренер Гусева высказался о разрыве контракта хоккеиста со СКА

Первый тренер Никиты Гусева Геннадий Курдин рассказал о расторжении контракта нападающего со СКА.

«Любая такая история грустная. У каждого игрока бывают такие моменты: одни заканчивают и уходят в другое место, вторые не подошли, а у третьих не сложилось. Ничего такого в этом нет — это жизнь. Поживём и увидим, где Никита сможет пригодиться.

Будущее Гусева? Когда он с кем-то подпишет контракт, тогда и можно будет о чём-то говорить», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем регулярном сезоне КХЛ 30-летний нападающий провёл за СКА 37 игр, в которых отметился 23 шайбами и 26 результативными передачами, набрав в общей сложности 49 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев сыграл 13 матчей, в которых набрал 12 (5+7) результативных баллов.