«Сибирь» сделала квалификационное предложение защитнику Тревору Мёрфи

Хоккейный клуб «Сибирь» сделал квалификационное предложение защитнику Тревору Мёрфи, сообщает официальный сайт новосибирцев.
В минувшем сезоне хоккеист стал третьим бомбардиром «Сибири» с 50 очками. В регулярном чемпионате он набрал 46 (10+36) очков в 62 матчах, в плей-офф в пяти матчах игрок обороны записал на свой счёт 4 (2+2) очка.
Напомним, 27-летний защитник присоединился к сибирскому клубу в сезоне-2021/2022. Тогда Мёрфи забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач в 26 проведённых матчах.
Новосибирский клуб в прошедшем розыгрыше плей-офф уступил в первом раунде «Авангарду» со счётом 1-4.
Ранее «Сибирь» объявила о расставании с семью хоккеистами, которые стали неограниченно свободными агентами и продолжат свои карьеры в других клубах.
- 30 апреля 2023
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