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«Сибирь» сделала квалификационное предложение защитнику Тревору Мёрфи

«Сибирь» сделала квалификационное предложение защитнику Тревору Мёрфи
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Хоккейный клуб «Сибирь» сделал квалификационное предложение защитнику Тревору Мёрфи, сообщает официальный сайт новосибирцев.

В минувшем сезоне хоккеист стал третьим бомбардиром «Сибири» с 50 очками. В регулярном чемпионате он набрал 46 (10+36) очков в 62 матчах, в плей-офф в пяти матчах игрок обороны записал на свой счёт 4 (2+2) очка.

Напомним, 27-летний защитник присоединился к сибирскому клубу в сезоне-2021/2022. Тогда Мёрфи забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач в 26 проведённых матчах.

Новосибирский клуб в прошедшем розыгрыше плей-офф уступил в первом раунде «Авангарду» со счётом 1-4.

Ранее «Сибирь» объявила о расставании с семью хоккеистами, которые стали неограниченно свободными агентами и продолжат свои карьеры в других клубах.

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