Крикунов: Россия будет участвовать в чемпионате мира уже в следующем году

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, когда, по его мнению, национальная команда вернётся на международную арену.
«Думаю, мы будем участвовать в чемпионате мира уже в следующем году. У них не останется причин не допускать нашу сборную. Тем более сборная России всегда приносит рейтинги как на чемпионате мира, так и на Олимпиаде. Без нас эти турниры не могут быть общепризнанными.
То, что сейчас происходит — это дикость и стыд всему международному хоккейному сообществу», — цитирует Крикунова Sport24.
Напомним, в феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024. Год назад, в феврале 2022 года, национальные команды были отстранены по политическим причинам от всех международных турниров под эгидой ИИХФ.
- 30 апреля 2023
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