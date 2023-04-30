Крикунов: Россия будет участвовать в чемпионате мира уже в следующем году

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, когда, по его мнению, национальная команда вернётся на международную арену.

«Думаю, мы будем участвовать в чемпионате мира уже в следующем году. У них не останется причин не допускать нашу сборную. Тем более сборная России всегда приносит рейтинги как на чемпионате мира, так и на Олимпиаде. Без нас эти турниры не могут быть общепризнанными.

То, что сейчас происходит — это дикость и стыд всему международному хоккейному сообществу», — цитирует Крикунова Sport24.

Напомним, в феврале Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024. Год назад, в феврале 2022 года, национальные команды были отстранены по политическим причинам от всех международных турниров под эгидой ИИХФ.