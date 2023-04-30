Плющев: в нашем хоккее надо многое менять, школа ЦСКА утеряна, СКА покупает игроков

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, какие изменения необходимы российскому хоккею

«Самое главное, в нашем хоккее должны работать профессиональные люди. Чтобы у нас не было чехарды игроков, необоснованных приглашений тренеров в клубы по каким-то причинам. Потому что у нас все ходят по кругу. Многие отмечают: уровень подготовки наших хоккеистов, тренеров оставляет желать лучшего. Мы уступаем в этом НХЛ.

Мы говорим много, но не меняем ни систему подготовки игроков, ни систему подготовки тренерских кадров. На тренерском мостике у нас может стоять тот, кто просто нравится руководителю клуба. Даже если не имеет никакого опыта. Недаром некоторые бывшие игроки, не стесняясь, говорит: как хорошо быть тренером! Я постоял на лавочке, понял это, я обязательно стану тренером. Никто не говорит, что надо учиться тренерскому ремеслу.

Сложная работа? Ещё какая! Тренер — психолог, педагог, стратег, тактик. Очень много качеств должен совмещать в себе. Просто так этому не научишься, а постигать науку мало кто хочет. От этого страдает потенциал нашего хоккея. Даже ЦСКА — стабильная команда — выиграла Кубок Гагарина за счёт опытных игроков. Когда они сойдут, кто придёт им на смену? Там резерва большого не видно. Я посещаю матчи высшей лиги, молодёжных команд. Школа ЦСКА где-то утеряна. Нельзя сказать, что СКА даёт нашему хоккею много воспитанников. Они приглашают опытных игроков.

Что надо менять первым делом? Систему подготовки игроков. Это касается и календаря, и тренировок, и сборов. Можно услышать мнения, что игрокам надо из отпуска, дескать, выходить позже, а сборы делать короткими. Но это могут позволить себе в НХЛ. Потому что там собраны лучшие игроки из разных стран. А ещё потому, что они нанимают себе на время отпуска тренеров, чтобы заниматься в межсезонье и приезжать в команды готовыми.

Я думаю, рано или поздно нас вернут на международную арену. Когда это случится, хочется, что мы высоко несли флаг нашего хоккея с гордо поднятой головой. С этим могут возникнуть проблемы, если мы ничего не будем менять», — приводит слова Плющева «РБ Спорт».

Ранее Плющев прокомментировал победу ЦСКА в седьмом матче с «Ак Барсом» в финале Кубка Гагарина.