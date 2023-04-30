Стал известен состав Беларуси на серию матчей со сборной «России 25»

Федерация хоккея Республики Беларусь опубликовала состав на серию матчей со сборной «России 25». Отметим, что 17 хоккеистов представляют клубы КХЛ.
Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Мн), Константин Шостак («Северсталь»), Иван Кульбаков («Торпедо»).
Защитники: Даниил Бокун («Торпедо»), Сергей Сапего («Динамо» Мн), Владислав Ерёменко («Металлург» Мг), Константин Волочко, Кирилл Гришков (оба – «Шинник»), Тимофей Ковгореня («Юность»), Никита Жихарев («Гомель»), Олег Пожиган («Шахтёр»), Сергей Романович, Данила Паливко (оба – «Неман»).
Нападающие: Владимир Алистров, Роман Горбунов, Игорь Мартынов, Никита Пышкайло, Валентин Демченко, Степан Звягин, Егор Игнатенко, Вадим Мороз, Александр Суворов (все – «Динамо» Мн), Александр Скоренов («Динамо» Москва), Андрей Белевич («Торпедо»), Василий Филяев («Горняк»), Даниил Липский, Егор Бориков («Шинник»), Арсений Ковгореня («Юность»), Егор Чезганов («Спартак»), Иван Секерин («Гомель»).
Серия матчей пройдёт со 2 по 16 мая в пяти городах России, Беларуси и Казахстана.
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