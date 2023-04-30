Канарейкин: на данный момент Фёдоров — лучший тренер в России

Заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин подвёл итог финальной серии «Ак Барс» — ЦСКА, в которой победу отпраздновали армейцы.

«Поздравляю ЦСКА с победой, хорошая, достойная серия получилась для финала. В решающей серии армейцы были посвежее, помобильнее, обе команды по самоотдаче делали всё возможное для результата. Поздравляю Сергея Фёдорова со вторым чемпионством. Победный опыт в решающих играх стал ключевым для ЦСКА в финальной серии.

Решающим в этой серии стало то, что у них сбалансированная команда, коллектив создавался на протяжении многих лет. Ребята притёрты друг к другу, каждый знает свою роль в команде, это основное. «Ак Барс» делал всё возможное, но немного не хватило.

Сергея Фёдорова пока не будем называть великим тренером, пусть останется великим игроком. Что касается тренерства, то это большое достижение – взять два титула подряд. На сегодняшний момент он является очень перспективным и лучшим тренером в России. Поехать в НХЛ? Надо ещё повариться в нашем чемпионате, надо здесь поработать ещё», — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

Ранее работу Сергея Фёдорова оценил бывший главный тренер «Спартака», «Авангарда», «Трактора» и новокузнецкого «Металлурга» Герман Титов.