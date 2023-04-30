Канада лишь в овертайме победила Словакию и выиграла бронзу чемпионата мира U18

На стадионе «Санкт-Якоб-Арена» в Базеле, Швейцария завершился матч за третье место в рамках чемпионата мира среди хоккеистов не старше 18 лет. Сборная Словакии играла со сборной Канады. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержала Канада.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 11-й минуте второго периода счёт в матче открыл МакКлин Селебрини. На 19-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Далибор Дворский. За 13 секунд до конца периода вновь вывел Канаду вперёд Колби Барлоу.
На второй минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Петер Цисар. На 16-й минуте периода вывел Словакию вперёд Даньель Александер Енчко. За минуту и 10 секунд до конца третьего периода вновь установил равенство Мэттью Вуд.
В овертайме победу и бронзовые медали чемпионата мира U18 сборной Канады принёс МакКлин Селебрини.
- 30 апреля 2023
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