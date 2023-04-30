Голкипер СКА Николаев: в серии плей-офф с ЦСКА особо не уставал

Вратарь СКА Дмитрий Николаев прокомментировал свою игру в серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2-4) и рассказал о том, как на его карьеру в петербургском клубе влияет то, что он является воспитанником армейцев.
«В чём конкретно сила ЦСКА? Как раз с ЦСКА было полегче, чем с остальными командами в плей-офф. Может, полевым игрокам было тяжелее, но я в принципе особо не уставал. Просто хорошая мастеровитая команда, давно играет, поэтому получилось выиграть у нас.
Как влияет на мою карьеру в СКА то, что я воспитанник клуба? Я думаю, что все проходят все ступени в хоккее — молодёжка, вышка и так далее. Помогло так же, как и всем. Если в плане коммуникации, то было максимально удобно, что в одном клубе это было, потому что все меня знают, я всех знаю. Думаю, что это в плюс. В начале сезона не было ожидаемо, что проведу все раунды в Кубке Гагарина, под конец понимал. Я был только за, потому что я в себе уверен. Надеялся, что смогу помочь, но немного не хватило», — цитирует Николаева ТАСС.
Николаев провёл в плей-офф 15 матчей, в которых одержал девять побед с 91,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34.
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