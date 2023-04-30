«Авангард» расторг контракт с нападающим Фёдором Малыхиным

Хоккейный клуб «Авангард» и нападающий Фёдор Малыхин расторгли контракт по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба «ястребов».

В прошедшем сезоне 32-летний форвард сыграл в регулярке 61 матч, отметившись тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами, а его показатель полезности составил «-8». В розыгрыше Кубка Гагарина Малыхин провёл 14 матчей, в которых сделал две голевые передачи. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Фёдор принял участие в 548 играх, в которых набрал 220 (107+113) результативных баллов.

Напомним, в розыгрыше Кубка Гагарина омский клуб в финале Восточной конференции уступил «Ак Барсу» со счётом 1-4 в серии.

Ранее стало известно, что «Авангард» заключил контракты с защитником Дмитрием Алексеевым и нападающим Дмитрием Шешиным.