Костин поцеловал шлем Ямамото после победного гола «Эдмонтона»

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Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин отпраздновал победный гол в ворота «Лос-Анджелес Кингз» во время шестой игры первого раунда Западной конференции Кайлера Ямамото, поцеловав шлем своего товарища по команде на скамейке запасных «нефтяников».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ямамото вывел «Ойлерз» вперёд 5:4 за чуть более три минуты до конца третьего периода. Костин отметился дублем в матче и сделал результативную передачу.

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в матче одержали гости со счётом 5:4 и выиграли серию со счётом 4-2.