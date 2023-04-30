«Автомобилист» покинули Маттссон, Бобков, Кормье и ещё три хоккеиста

«Автомобилист» расстаётся с шестью игроками, сообщает пресс-служба клуба.
Команду покидают вратари Юхан Маттссон и Игорь Бобков, защитник Алексей Василевский, нападающие Патрис Кормье и Георгий Белоусов, у которых истекли сроки действия контрактов. Кроме того по взаимному согласию сторон без выплаты компенсации расторгнуто соглашение с нападающим Даниилом Тарасовым.
«Даниил Тарасов присоединился к нашей команде по ходу минувшего чемпионата; один сезон провёл в Екатеринбурге Игорь Бобков; Юхан Маттссон и Патрис Кормье выступали за «Автомобилист» на протяжении двух сезонов; Георгий Белоусов – пяти, а Алексей Василевский – восьми. Наш клуб выражает игрокам благодарность за работу и желает каждому из хоккеистов успешного и яркого продолжения спортивной карьеры!», — сказано в сообщении клуба.
Также по истечению срока действия контракта завершил свою работу в «Автомобилисте» тренер вратарей Андрей Мезин.
- 30 апреля 2023
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