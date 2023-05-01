Нападающий Павел Порядин продолжит карьеру в «Спартаке»

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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Павла Порядина, который несколько дней назад принял квалификационное предложение «Нефтехимика» рассказал, что форвард продолжит карьеру в «Спартаке».

«Павел Порядин обменян в «Спартак». На сегодняшний день мы находимся в переговорном процессе с москвичами об условиях контракта», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.

26-летний нападающий в прошлой регулярке провёл 67 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 37 очков. В плей-офф Порядин записал на свой счёт 4 (2+2) результативных балла.

Полное интервью с Юрием Николаевым и Александром Черных читайте на «Чемпионате» сегодня, 1 мая.