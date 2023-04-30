«АвтоВАЗ»: мы не приостанавливали сотрудничество с «Ладой», несмотря на падение рынка

Директор по связям с общественностью «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский рассказал, что сотрудничество с ХК «Лада» не прекращалось. В апреле 2022 года генеральный директор тольяттинской команды Александр Чеботарёв заявлял, что в «Ладе» обсуждали снижение действующих контрактов, потому что не было ясно, продолжит ли финансирование «АвтоВАЗ».

«Мы не подтверждаем, что на каком-то из этапов это сотрудничество прерывалось, даже несмотря на резкое падение российского автомобильного рынка на 78,5% в апреле 2022 года. Появление в Тольятти хоккейной команды и все её достижения неразрывно связаны с «АвтоВАЗом» и нашим многолетним сотрудничеством. Даже в тех условиях предприятие оставалось социально-ориентированным и исполняло рекламный контракт с ХК «Лада», — цитирует Ильинского «Ведомости».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что новым главным тренером клуба станет Олег Браташ, который сменит на этом посту Валерия Белова.