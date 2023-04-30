«Северсталь» продлила контракты с двумя нападающими
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«Северсталь» продлила контракты с нападающими Давидом Карапетяном и Максимом Казаковым на один сезон, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.
20-летний Карапетян провёл три сезона в составе МХК «Алмаз». В активе Давида 73 (34+39) набранных очка при показателе полезности «-2».
В сезоне-2022/2023 23-летний Казаков провёл за череповецкий клуб 16 игр, набрав 2 (2+0) очка. Максим также сыграл 22 матча в воронежском «Буране», где набрал 9 (5+4) результативных баллов.
Напомним, череповецкий клуб занял в регулярном сезоне седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков после 68 матчей. В первом раунде Кубка Гагарина «Северсталь» уступила ЦСКА в серии со счётом 3-4.
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