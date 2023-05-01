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Валентин Пьянов продолжит карьеру в «Авангарде», Владимир Жарков будет играть за «Трактор»

Валентин Пьянов продолжит карьеру в «Авангарде», Владимир Жарков будет играть за «Трактор»
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Валентина Пьянова, рассказал, что игрок продолжит карьеру в «Авангарде», а Владимир Жарков будет играть за «Трактор».

«Пьянов переходит в «Авангард»? Да, есть такая договорённость.

Мельничук — ограниченно свободный агент. Жарков переходит в «Трактор»», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.

Напомним, Пьянов прошлый сезон провёл в новосибирской «Сибири». В 67 матчах регулярки Валентин забросил девять шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 32 очка. В плей-офф 31-летний нападающий в пяти матчах записал на свой счёт пять (2+3) результативных баллов.

Владимир Жарков провёл сезон в «Авангарде». В регулярном сезоне 35-летний форвард сыграл 54 матча, в которых набрал 10 (3+7) очков. В плей-офф на счету Жаркова 14 матчей и два (0+2) очка.

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