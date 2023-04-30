Титов: ЦСКА поставил рекорд по сыгранным матчам в плей-офф и совершил подвиг
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Чемпион мира по хоккею Герман Титов оценил победу ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4-3).
«Мне очень понравился финал Кубка Гагарина. Было видно, что ЦСКА и «Ак Барс» – равные команды. Армейцы победили заслуженно, потому что у них был долгий путь к трофею. Они поставили рекорд по сыгранным матчам в плей-офф – 27 игр из 28 возможных.
Честь [и хвала] ЦСКА за это, что выдержали такую нагрузку и давление в серии. Они совершили подвиг», – сказал Титов в интервью Metaratings.ru.
Напомним, накануне, 29 апреля, в седьмом, решающем матче ЦСКА одержал гостевую победу над казанским клубом со счётом 3:2.
Ранее Титов оценил работу главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова и ответил на вопрос, мог бы специалист работать в НХЛ.
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