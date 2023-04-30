Майоров: грязь надо убирать, в НХЛ мастеру дают творить, а у нас его могут просто задавить

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров прокомментировал победу ЦСКА в Кубке Гагарина и подвёл итоги сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Очень приятное впечатление на протяжении всего финала оставлял «Ак Барс». По-моему, ЦСКА не всегда чувствовал себя в своей тарелке. Армейцы до предела упростили игру, убрали креатив, который отличал их по ходу всего сезона. То, что это финал, не может служить оправданием. ЦСКА спасло то, что у них команда, которая попросту не может проиграть три матча подряд.

Если подводить итоги сезона, то и в регулярном чемпионате, и в плей-офф было слишком много «бей-беги-борись». Плюс меня иногда даже удивляло, как судьи позволяли делать то, что раньше не допускалось. Какая рубка была, например, у СКА и ЦСКА! Хоккей — всё-таки игра, а не борьба. Конечно, нужно уметь вести силовую борьбу, но грязь надо убирать. В НХЛ это сделали, и игра совсем по-другому пошла. Там мастеру дают творить, а у нас его могут просто задавить», — приводит слова Майорова «РИА Новости».