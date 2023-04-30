Сборная США выиграла золото юниорского чемпионата мира, победив в финале Швецию

На стадионе «Санкт-Якоб-Арена» в Базеле (Швейцария) завершился финальный матч чемпионата мира среди хоккеистов не старше 18 лет. Сборная Швеции играла со сборной США. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали американские хоккеисты.

На 10-й минуте стартовой двадцатиминутки Эллиот Штольберг открыл счёт в матче.

На седьмой минуте второго периода Ноэль Норд удвоил преимущество «Тре Крунур» в матче.

В середине третьего периода американец Дэнни Нельсон сократил отставание в счёте. На 17-й минуте заключительного периода основного времени Коул Эйзерман сделал счёт 2:2.

В овертайме победу сборной США принёс Райан Леонард.

Сборная США 11-й раз в своей истории выиграла чемпионат мира среди игроков не старше 18 лет.