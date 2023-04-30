Сборная США выиграла золото юниорского чемпионата мира, победив в финале Швецию
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На стадионе «Санкт-Якоб-Арена» в Базеле (Швейцария) завершился финальный матч чемпионата мира среди хоккеистов не старше 18 лет. Сборная Швеции играла со сборной США. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали американские хоккеисты.
На 10-й минуте стартовой двадцатиминутки Эллиот Штольберг открыл счёт в матче.
На седьмой минуте второго периода Ноэль Норд удвоил преимущество «Тре Крунур» в матче.
В середине третьего периода американец Дэнни Нельсон сократил отставание в счёте. На 17-й минуте заключительного периода основного времени Коул Эйзерман сделал счёт 2:2.
В овертайме победу сборной США принёс Райан Леонард.
U18 ЧМ-2023. Финал
30 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
США U18
Окончен
3 : 2
ОТ
Швеция U18
0:1 Штольберг (Вальберг, Дауэр Нильссон) – 09:33 (5x5) 0:2 Норд (Сандин-Пелликка, Форсфьелль) – 26:14 (5x4) 1:2 Нельсон (Байум, Гуццо) – 49:44 (5x5) 2:2 Эйзерман (Смит) – 56:44 (5x4) 3:2 Леонард (Хатсон, Мур) – 62:20 (5x5)
Сборная США 11-й раз в своей истории выиграла чемпионат мира среди игроков не старше 18 лет.
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