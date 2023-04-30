Голкипер СКА Николаев рассказал о работе с новым тренером вратарей клуба Юрием Ключниковым

Голкипер СКА Дмитрий Николаев рассказал о вызове в сборную «России 25» и о работе с новым тренером вратарей клуба Юрием Ключниковым, который по совместительству работает в национальной команде.

«Нет, волнения никакого нет и не было, потому что играю в свою игру, тут ничего нового нет. К тому же второй год подряд езжу, уже играл. В принципе всё знаю, понимаю, плюс все свои пацаны, тренерский штаб, персональный штаб. Все друг друга знают, поэтому всё нормально. Комфортно, что большинство здесь — мои одноклубники и мой тренерский штаб. Но тут не только они. В принципе знаю остальных, потому что, опять же, не первый год со всеми знаком. Возможно, это добавляет какой-то уверенности.

Работа с тренером вратарей Юрием Ключниковым? Мы поработали дней пять-шесть. Эмоции положительные, всё нравится, претензий никаких нет. Хороший тренер, такой работяга — то есть ровно не сидит, хочет что-то подсказать, показать, обучить. Поэтому все довольны», — приводит слова Николаева ТАСС.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана. Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.