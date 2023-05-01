Бобровский отметился результативной передачей в седьмом матче серии «Бостон» — «Флорида»

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В составе «Флориды» отличился Брэндон Монтур. Российский голкипер Сергей Бобровский отметился результативной передачей.

На данный момент счёт в серии 3-3.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Бостон» финишировал на первом месте регулярного чемпионата Восточной конференции, записав в свой актив 135 очков. «Флорида», в свою очередь, заняла восьмое место на Востоке, набрав 92 очка.