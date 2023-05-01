Бобровский — 7-ой вратарь НХЛ с двумя победами в решающих матчах с победителем регулярки

Завершился седьмой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3, после чего они вышли в следующий раунд плей-офф.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский стал седьмым вратарём в истории НХЛ (отчёт с 1967 года), одержавшим две победы в решающих матчах серий плей-офф с победителем регулярного сезона. В первый раз голкипер одержал победу в таком матче в 2019 году, когда выступал за «Коламбус», а его команда встречалась с «Тампой» (4-0 в серии).

Подобное достижение покорялось ещё шестерым вратарям, в числе которых россиянин Андрей Василевский.

Напомним, по ходу сегодняшнего матча Бобровский совершил 33 сейва и отметился результативной передачей.