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Видео голевой передачи Бобровского, которая помогла «Флориде» выйти в следующий раунд

Видео голевой передачи Бобровского, которая помогла «Флориде» выйти в следующий раунд
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Завершился седьмой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Первый гол в матче забил Брэндон Монтур. А одну из голевых передач ему отдал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе «Флориды» забивали Брэндон Монтур, Сэм Райнхарт, Брэндон Монтур и Картер Вераге. Бобровский сделал 33 сейва.

За «Бостон» отличились Давид Крейчи, Тайлер Бертуцци и Давид Пастрняк. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами. Отметим, по ходу матча «Бостон» уступал со счётом 0:2.

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