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«Сиэтл» — первый клуб в истории НХЛ, выбивший действующего чемпиона в дебютном плей-офф

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился седьмой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему они прошли в следующий раунд турнира.

Таким образом, «Сиэтл» стал первым клубом в истории НХЛ, которому удалось в своём дебютном плей-офф выиграть серию у действующего обладателя Кубка Стэнли.

Напомним, гости открыли счёт на четвёртой минуте второго периода, в их составе отличился датский форвард Оливер Бьёркстранд. Спустя четыре минуты нападающий забросил ещё одну шайбу, записав в свой актив дубль.

В концовке второго периода Микко Рантанен отличился голом и сократил отставание своей команды, однако больше отличиться в сегодняшней встрече «Колорадо» не смог, проиграв серию.